Перше футбольне диво чемпіонату світу 2026: як Нова Зеландія отримала найбільшу футбольну зірку

Коли стали відомі всі учасники чемпіонату світу 2026 ніхто й не міг подумати, що одним з найвідоміших гравців стане Тім Пейн. Але на те це й чемпіонат світу, що тут створюються дива.

Хто такий Тім Пейн?

Ну, йому вже 32 роки. Майже всю кар'єру провів на батьківщині у Новій Зеландії.

Народився у січні 1994 року. Попри те, що головним спортом у країні є регбі, Тім з дитинства мріяв грати у футбол, тож розпочинав свій шлях в Окленді – найтитулованішому клубі країни, ще й з рідного міста.

У 2011 році Пейн отримав перший шанс заявити про себе – на чемпіонаті світу U-17 Нова Зеландія примудрилася вийти в плейоф, обійшовши у групі Чехію. Після того він потрапив у англійський Блекберн…

Вже невдовзі мав другий момент слави – у 18 років дебютував за національну команду. Того ж 2012-го потрапив у заявку на Олімпійські ігри, але так і не зіграв.

Як не зіграв і за Блекберн, покинувши команду без жодної гри за основу. Тож у 2014-му повернувся до Окленда, і це принесло ще один шанс прославитися – разом з командою виступав на клубному чемпіонаті світу, де виграв "бронзу", реалізувавши одне з післяматчевих пенальті та ще й ставши гравцем матчу!

Але ні.

Невдовзі після того перейшов до американського Портленда, де виступав за другу команду, а згодом повернувся до рідної Нової Зеландії та втрапив у скандал – їздив у нетверезому стані на гольф-карі, за що отримав покарання.

Тім Пейн Інстаграм

Однак і про це теж невдовзі забули.

"Я просто хочу сказати, що мені неймовірно шкода і неймовірно соромно за те, що я зробив. Я беру на себе повну відповідальність за свої дії та за те, що сталося тієї ночі. Я зробив те, чим не пишаюся, і я на 100% очікую наслідків за ці дії".

Нічого унікального.

То чому ж він став зіркою?

Казковий подарунок з Аргентини

Мабуть, доля віддала борг за 2021 рік. Тоді індійські фанати крикету хотіли "забулити" австралійського воротаря Тіма Пейна, який обізвав їхнього співвітчизника Равічандрана Ашвіна. Однак… сплутали акаунти й почали написувати футболісту.

"Це було досить кумедне випробування. Одного ранку я прокинувся від того, що мій Інстаграм "увімкнувся".

Цього разу його Інстаграм "увімкнувся" знову.

Тім просто сидів у кімнаті з партнером по клубу та збірній Алексом Руфером, як раптом його телефон почав розриватися. Доходило до того, що Пейн не міг користуватися ним – було настільки багато сповіщень.

"Я такий: "Ого, що тут відбувається?". Здається, тоді їх були сотні (сповіщень – прим.). А потім, пам'ятаю, прокидаюся наступного ранку – а там уже тисячі, розумієте? Мій телефон просто повністю розривався".

Це сталося напередодні старту чемпіонату світу 2026 і "чарівником" став аргентинський блогер Вален Скарсіні, більш відомий як "Scarso".

Він вирішив знайти "найменш відомого футболіста" серед учасників мундіалю, який має соцмережі. Його вибір зупинився саме на Тімі Пейні – гравцеві збірної Нової Зеландії, у якого було лише 4700 підписників, а найпопулярніші фото ледве набирали по 200 лайків.

Scarso звернувся до своїх підписників з проханням підтримати гравця – підписатися на нього та показати, що чемпіонат світу – це турнір, де створюють дива.

"Ми повинні почати згадувати Тіма Пейна всюди… ми повинні знімати відео, що підживлюють легенду про Тіма Пейна. Ми повинні зробити так, щоб Тім Пейн був на вустах кожного. Мета перед чемпіонатом світу — побачити, скільки людей знають Тіма Пейна до початку турніру. Ми повинні створити хорошу базу вболівальників, щоб вболівати за нього. Я вірю, що Нова Зеландія зможе вийти з групи".

І понеслося…

Вже зараз кількість підписників Тіма Пейна навіть перевершила кількість Валена Скарсіні – понад 5,7 мільйона людей в Інстаграмі. У Пейна більше підписників, ніж у прем'єр-міністра Нової Зеландії Крістофера Люксона, а також офіційних акаунтів футбольної команди країни та свого клубу Веллінгтон разом узятих.

В одну мить гравець став відомим, одним з найбільш відомих новозеландців загалом, не говорячи вже про футбол. За три дні блогер опублікував пост, в якому подякував людям за підтримку Пейна:

"Я хотів би висловити особливу подяку всім. Знаю, що це може бути повтором, але це щире почуття, яке я відчуваю".

Сам Тім Пейн майже одразу записав власне відео з подякою до всіх людей, що вирішили його підтримати. І отримав понад 3,5 мільйони лайків – а ви знаєте багато футболістів з такою підтримкою?

"Це були, м'яко кажучи, досить божевільні 48 годин. Я просто хотів також висловити свою вдячність за те, що представляю свою країну на цьому чемпіонаті світу, і я ціную всю любов з усього світу. Дуже дякую".

За свою кар'єру 32-річний гравець мав декілька зіркових моментів, але так і не став відомим. Довелося чекати дива… першого на ЧС-2026. І для того, щоб про Тіма Пейна заговорив увесь світ, йому навіть не довелося зіграти жодного матчу.