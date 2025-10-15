Футболіст потрапив у збірну Кабо-Верде через LinkedIn і зіграє на чемпіонаті світу

Неймовірна історія сталася з центральним захисником ірландського клубу Шемрок Роверс Піко Лопесом.

Він може стати першим футболістом у світі, якого національна команда запросила до складу через LinkedIn!

Представники Федерації Кабо-Верде надіслали йому повідомлення із запрошенням до збірної, але Лопес спочатку подумав, що це спам, адже воно було написане португальською.

Лише коли чиновники повторили звернення англійською мовою, гравець зрозумів, що це справжня пропозиція.

🇨🇻📧 Shamrock Rovers defender Pico Lopes could be the first-ever player recruited by his national team via LinkedIn to play in a World Cup!



Lopes was approached by the Cape Verdean federation but could not understand Portuguese & thought it was spam. Fortunately, they tried… pic.twitter.com/velbcUXdET — The Sweeper (@SweeperPod) October 13, 2025

Нагадаємо, напередодні збірна невеликої острівної країни вперше здобула путівку на чемпіонат світу, перемігши Есватіні з рахунком 3:0 у вирішальному матчі відбору. На полі були радість, сльози і багато шалених емоцій.