Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

Футболіст потрапив у збірну Кабо-Верде через LinkedIn і зіграє на чемпіонаті світу

Богдан Войченко — 15 жовтня 2025, 14:16
Twitter
Футболіст потрапив у збірну Кабо-Верде через LinkedIn і зіграє на чемпіонаті світу

Неймовірна історія сталася з центральним захисником ірландського клубу Шемрок Роверс Піко Лопесом.

Він може стати першим футболістом у світі, якого національна команда запросила до складу через LinkedIn!

Читайте також :
Відео Фото Божевільний матч відбору на ЧС-2026: гольова перестрілка, сумнівний офсайд і гол поміж ніг з центру поля

Представники Федерації Кабо-Верде надіслали йому повідомлення із запрошенням до збірної, але Лопес спочатку подумав, що це спам, адже воно було написане португальською.

Лише коли чиновники повторили звернення англійською мовою, гравець зрозумів, що це справжня пропозиція.

Нагадаємо, напередодні збірна невеликої острівної країни вперше здобула путівку на чемпіонат світу, перемігши Есватіні з рахунком 3:0 у вирішальному матчі відбору. На полі були радість, сльози і багато шалених емоцій.

чемпіонат світу Кабо-Верде Історія дня