Слава Богу, це машина Мудрика: дівчина українця вперше сіла за кермо у Лондоні

Американська блогерка Джордін Джонс, яка зустрічається з вінгером Челсі Михайло Мудриком, поділилася кумедним відео у TikTok.

На ролику Джордін вперше їздить вулицями Лондон за кермом автомобіля українського футболіста.

Перед поїздкою дівчина зізналася, що хвилюється через британський рух, але радіє, що машина Мудрика має "звичне" для неї розташування керма.

"Слава Богу, що це машина мого хлопця з України. Тож кермо з іншого боку. Якби мені довелося одночасно звикати і до іншого руху, і до нового керма – не знаю, чи впоралася б", – сказала Джордін на початку відео.

Наприкінці ролика блогерка запитала у Мудрика про свої навички водіння.

– Як я вперше керувала автомобілем?

– Поки що добре, – відповів футболіст.

Відео швидко стало вірусним і менш ніж за кілька днів набрало понад 400 тисяч переглядів у TikTok.

Нагадаємо, історія спілкування Мудрика та Джордін почалася ще восени після жарту в Instagram. Тоді українець відповів на сторіс американки фразою "Мені спробувати?", а згодом запросив її на побачення до Париж.

Пізніше Джонс прилетіла з Лос-Анджелес до Франції, де пара разом провела час у Діснейленді в Парижі. Їхнє побачення завершилося романтичною велопрогулянкою вулицями Парижа.

Раніше повідомлялося, що Спортивний арбітражний суд підтвердив апеляцію Мудрика проти рішення Футбольної асоціації Англії з приводу допінгового бану.