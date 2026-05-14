Воронін: У мене питання щодо інтелекту Мудрика

Колишній форвард збірної України Андрій Воронін оцінив інтелект та майбутнє Михайла Мудрика після чотирирічної дискваліфікації за допінг.

Слова фахівця наводить Динамо Київ від Шуріка.

"Щодо Мудрика було багато галасу: ціна, як він виїхав під час війни тощо. Час заспокоїв ситуацію, конкретно вказавши його місце в Челсі. У нього є швидкість і техніка, у футболі це важливі якості, але тільки цього недостатньо. Дивлячись збоку, у мене питання щодо інтелекту та ментальності Михайла. Особисто я бачу Мудрика трохи в іншій ролі на футбольному полі та на іншій позиції. Мені здається, що там він зміг би більше розкритися і реалізувати себе", – розповів Воронін.

Проте він відмовився називати, про яку саме позицію говорить, лише сказавши, що це мають вирішувати спеціалісти.

Також Воронін відзначив, що допінгова справа Мудрика виглядає "дуже дивно".

"Тут питання до його представників. Якщо це не він сам, то як Мудрик може не знати де це сталося і хто за цим стоїть? Мовчання для нього – не вихід. Йому важливо зрозуміти, що зараз ідуть найкращі роки його кар'єри, і їх ніхто не поверне".

Нагадаємо, що Андрій Воронін виступав за московське Динамо в 2010–2014 роках та був асистентом тренера у 2020–2022 роках. Покинув російський клуб він 24 лютого 2022 року, коли розірвав контракт і переїхав до Німеччини.

Нещодавно Воронін став на захист Івана Ордця, який залишався у московському Динамо після початку повномасштабного вторгнення.