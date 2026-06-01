Покажи дупу: футболісти Арсенала жорстко потролили одноклубника під час святкування чемпіонства
Футболісти Арсенала влаштували справжнє шоу під час святкування довгоочікуваного чемпіонства в Англійській Прем'єр-лізі.
Одним із найяскравіших моментів параду стала кричалка, яку підхопили гравці команди. У центрі уваги несподівано опинився захисник П'єро Інкап'є, якого партнери почали підколювати через епізод, що вже давно став локальним мемом серед уболівальників.
Під час святкувань футболісти хором вигукували:
"Інкап'є, покажи свою дупу!".
Причина такого тролінгу бере початок із матчу 37-го туру АПЛ проти Бернлі. Тоді під час боротьби за м'яч стався курйозний момент: суперник випадково стягнув із Інкап'є шорти, через що захисник опинився на газоні з оголеними сідницями. Епізод миттєво розлетівся соцмережами та перетворився на один із найобговорюваніших мемів кінцівки сезону.
Нагадаємо, Арсенал став чемпіоном Англії вперше за 22 роки. Лондонський клуб довго мріяв оформити історичний дубль і додати до титулу АПЛ ще й перемогу в Лізі чемпіонів, однак у фіналі турніру команда Мікеля Артети поступилася ПСЖ у серії післяматчевих пенальті.
Раніше повідомлялося, що у наслідок сутичок після фіналу Ліги чемпіонів в Парижі було заарештовано 890 осіб, поранено 178 правоохоронців та одна людина загинула.