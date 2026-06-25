Шотландські фанати зірвали прямий ефір перед матчем на ЧС-2026: журналістка ледь втримала мікрофон

Шотландські вболівальники продовжують залишатися одними з головних героїв чемпіонату світу-2026 навіть за межами футбольного поля. Перед матчем проти Бразилії фанати "Тартанової армії" влаштували справжній хаос під час прямого ефіру американського телебачення.

Журналістка місцевого телеканалу вела репортаж із Маямі, розповідаючи про неймовірну кількість шотландців, які прибули підтримати свою збірну. Однак спокійний сюжет дуже швидко перетворився на комедійне шоу.

Група розігрітих уболівальників почала оточувати репортерку, співати, вигукувати кричалки та навіть намагалася вихопити в неї мікрофон. Один із фанатів прямо в ефірі закричав:

"Ми любимо Маямі! Приїжджайте, чорт забирай, до Шотландії!"

Попри хаос навколо, журналістка намагалася продовжувати репортаж, тоді як десятки шотландців безупинно скандували знамените:

"No Scotland, no party!"

Florida: Come on vacation, leave on probation. Return on violation hahahaah but anyway I'm glad to see the Scottish are enjoying the Miami World Cup vibe as much as we do!! And who knows who they will get to meet in TGK later tonight🤣 pic.twitter.com/0QX1L1mZMJ — Branch Floridian (@JackLinFLL) June 22, 2026

За оцінками місцевих ЗМІ, на матч збірної Шотландії проти Бразилії до Маямі прибули десятки тисяч фанатів. Частина з них навіть зізналася, що ще не купила квитки додому й планує залишатися в США доти, доки команда продовжуватиме виступ на турнірі.

Нагадаємо, напередодні у соцмережах завірусилася незвична дружба мексиканських та корейських вболівальників.

Раніше повідомлялося, що фанати збірної Японії підкорили весь світ своєю людяністю, прибравши після себе сміття на стадіоні.