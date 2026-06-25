Автомобіль в’їхав у натовп мексиканських фанатів, які святкували перемогу над Чехією

У Мексиці автомобіль в'їхав у натовп місцевих фанатів, які святкували перемогу над Чехією в матчі чемпіонату світу-2026.

Про це повідомляє TV Azteca.

У ніч з 24 на 25 червня збірна Мексики в третьому турі домашнього чемпіонату світу-2026 розгромила Чехію 3:0 та виграла групу А з 9 очками. Після матчу величезні натовпи мексиканських фанатів по всій країні вийшли на вулиці святкувати перемогу команди Хав'єра Агірре.

У місті Кабо-Сан-Лукас у штаті Південна Нижня Каліфорнія це призвело до неприємного інциденту. Натовп фанатів обступив автомобіль на дорозі, змусивши водія зупинитися. Останньому це, вочевидь, не сподобався, і він почав їхати прямо в натовп людей, і через кілька метрів врізався у стовп.

До цього він встиг збити значну кількість людей. 17 осіб постраждали, одна людина перебуває у важкому стані. Самого водія затримали та також госпіталізували.