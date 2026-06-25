Гравці збірної ПАР бурхливо відсвяткували історичний вихід у плейоф чемпіонату світу

Збірна Південної Африки продовжує писати власну історію на чемпіонаті світу-2026. Команда Уго Броса мінімально обіграла Південну Корею з рахунком 1:0 та вперше у своїй історії пробилася до стадії плейоф Мундіалю.

Після фінального свистка емоції футболістів було важко стримати. Для країни це стало справжнім історичним досягненням, тому святкування розпочалося одразу після повернення команди до роздягальні.

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Офіційна сторінка збірної ПАР опублікувала атмосферне відео, на якому гравці співають, танцюють і голосно святкують вихід до наступного раунду турніру.

Футболісти скандували командні кричалки, підспівували музиці та насолоджувалися їжею після одного з найважливіших матчів в історії національної команди.

Нагадаємо, до цього лише шість африканських збірних успішно долали груповий етап Мундіалів. Найбільше виходів у плейоф мають Нігерія та Марокко (по три), два в активі Гани та Сенегалу, а по одному – в Алжиру та Камеруну.

Зазначимо, що ПАР уже знає свого суперника в 1/16 фіналу. Вона 28 червня о 22:00 зіграє проти Канади.