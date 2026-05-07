Білодід з'явилася у розкішному образі на вечері українського бренду: фото

Чемпіонка світу з дзюдо Дарія Білодід привернула увагу шанувальників своїм стильним виходом на спеціальній вечері українського преміум-бренду Bázhane.

Спортсменка поділилася світлинами у соцмережах, де постала в елегантному білому брючному костюмі з піджаком оверсайз.

Образ доповнила витончена чорна сумочка, що підкреслила мінімалістичний і водночас вишуканий стиль.

У підписі до публікації Білодід відзначила атмосферу заходу, назвавши його особливим і натхненним, а також подякувала бренду за вечір.

Нагадаємо, у березні минулого року Дар'я підписала контракт з жіночою командою Металіста 1925. Дзюдоїстка навіть зіграла матч у Вищій лізі України.

Раніше повідомлялося, що Білодід стала однією з гостей прем'єри другої частини фільму "Диявол носить Prada".