Костюк після виграного титулу поділилася милою фото-добіркою з Мадрида

Українська тенісистка Марта Костюк поділилася серією яскравих фото з Мадрид після перемоги на престижному турнірі.

У соцмережах спортсменка показала не лише емоції від тріумфу, а й закулісся свого перебування в іспанській столиці.

На знімках і відео Костюк продемонструвала відпочинок між матчами, кумедні моменти з тренеркою, а також милі кадри зі своєю собачкою, які особливо сподобалися фанатам.

Окрему увагу фанатів привернули фото з чоловіком і відвідування матчу Реала, де грає український голкіпер Андрій Лунін.

Нагадаємо, у фінальному матчу турніру в Мадриді Костюк обіграла Мірра Андрєєва у двох сетах (6:3, 7:5), здобувши найбільший титул у кар'єрі.

Читайте також : Фото Світоліна показала життя мами: українська тенісистка зачарувала милими фото з дому

Перемога дозволила Марті піднятися на 15-те місце світового рейтингу, що стало новим особистим рекордом.

Окрім цього, вперше в історії одразу дві українки опинилися у топ-15 рейтингу WTA – разом із Костюк там перебуває і Еліна Світоліна, яка раніше встановлювала національний рекорд, піднімаючись до третьої позиції.