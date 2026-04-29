Білодід засвітилася на прем’єрі продовження культового фільму в ефектному образі: фото

Олімпійська призерка з дзюдо Дар'я Білодід стала однією з гостей прем'єри другої частини фільму Диявол носить Prada, який вважається однією з найочікуваніших кіноподій.

Спортсменка з'явилася на заході в ефектному образі, поєднавши спорт і світ моди.

Для особливого вечора Білодід обрала червону сукню яскравого відтінку, а образ доповнили рукавички в тон і стильні аксесуари, що підкреслили загальну естетику.

" Вчора був особливий вечір. Була на прем'єрі фільму "Диявол носить Prada2". Атмосфера, стиль і настрій, який надихає", – написала Дар'я.

Нагадаємо, у березні минулого року Дар'я підписала контракт з жіночою командою Металіста 1925. Дзюдоїстка навіть зіграла матч у Вищій лізі України.

Напередодні Білодід похизувалася новим фотосетом у соцмережах, поділившись весняним настроєм.