Українські стрибуни у воду Гриценко та Середа пробилися до суперфіналу Кубку світу

Микола Літвінов — 1 березня 2026, 21:05
Олексій Середа та Марк Гриценко
Ukrainian Diving Federation

Марк Гриценко та Олексій Середа кваліфікувалися до суперфіналу Кубку світу зі стрибків у воду, посівши шосте місце на етапі змагань у канадському Монреалі.

У фіналі чоловічих синхронних стрибків із висоти 10 метрів українська пара набрала 377.19 бала. Цей результат дозволив їм увійти до необхідної вісімки найкращих дуетів та здобути путівку до вирішальної стадії турніру.

Переможцями монреальського етапу стали представники Китаю, які набрали 469.23 бала.

Підсумкові результати:

  1. Ян Чжихао та Чжао Женьцзє (Китай) – 469.23
  2. Кевін Берлін Реєс та Рандал Вілларс Вальдес (Мексика) – 400.41
  3. Бен Катмор та Юен Маккейб (Велика Британія) – 399.12

...
6. Марк Гриценко та Олексій Середа (Україна) – 377.19

Суперфінал Кубка світу пройде у столиці Китаю Пекіні з 1 по 3 травня.

Нагадаємо, що нещодавно Олексій став найкращим спортсменом Європи 2025 року за версією European Aquatics. Олексій вдруге став найкращим спортсменом року в Європі серед усіх стрибунів у воду. Вперше це звання українець здобув у 2023 році. Також НОК визнав Олексія найкращим спортсменом 2025 року в Україні.

А його напарник Марк минулого року виборов бронзову медаль на Кубку Великої Британії, що проходив у Шеффілді.

Також нещодавно український дует Данила Аванесова та Марко Барсукова здобули срібні медалі на міжнародному турнірі зі стрибків у воду у Шеффілді, Велика Британія.

