Українці здобули перші медалі на Кубку США зі стрибків у воду

Українці здобули дві медалі на Кубку США

У Форт-Лодердейлі триває Кубок США зі стрибків у воду й напередодні українські спортсмени здобули перші медалі на цьому турнірі.

Про це повідомляє Федерація України зі стрибків у воду.

Третій змагальний день розпочався фіналами у синхронних дисциплінах. В них одразу дві нагороди вибороли наші земляки.

"Золото" у синхронних стрибках з вишки здобули Олексій Середа та Марк Гриценко. Вони отримали 390,60 балів, впевнено ставши чемпіонами.

Також медаль вибороли Ксенія Бочек і Діана Карнафель. Українки з результатом 239,64 бали стали бронзовими призерками у синхроні на 3-метровому трампліні.

Зазначимо, що це турнір є відбірковим на етапи Кубку світу 2027 року. 19 квітня відбудеться останній змагальний день, у якому, зокрема, за медалі боротимуться Кирило Болюх і Станіслав Оліферчик, які напередодні вийшли до фіналу на триметровому трампліні.