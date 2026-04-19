Українці здобули перші медалі на Кубку США зі стрибків у воду

Денис Іваненко — 19 квітня 2026, 08:07
Ukrainian Diving Federation

У Форт-Лодердейлі триває Кубок США зі стрибків у воду й напередодні українські спортсмени здобули перші медалі на цьому турнірі.

Про це повідомляє Федерація України зі стрибків у воду.

Третій змагальний день розпочався фіналами у синхронних дисциплінах. В них одразу дві нагороди вибороли наші земляки.

"Золото" у синхронних стрибках з вишки здобули Олексій Середа та Марк Гриценко. Вони отримали 390,60 балів, впевнено ставши чемпіонами.

Також медаль вибороли Ксенія Бочек і Діана Карнафель. Українки з результатом 239,64 бали стали бронзовими призерками у синхроні на 3-метровому трампліні.

Зазначимо, що це турнір є відбірковим на етапи Кубку світу 2027 року. 19 квітня відбудеться останній змагальний день, у якому, зокрема, за медалі боротимуться Кирило Болюх і Станіслав Оліферчик, які напередодні вийшли до фіналу на триметровому трампліні.

Читайте також :
Лисов пообіцяв високе заохочення спортсменам і тренерам за здобуття олімпійської медалі
Названо склад збірної України на Кубок Америки
Лисов пообіцяв високе заохочення спортсменам і тренерам за здобуття олімпійської медалі
Середа: Найважливіший старт сезону – чемпіонат Європи
Ще будемо думати щодо складу: тренер збірної України – про плани на Суперфінал Кубку світу
Україна буде представлена в 5 дисциплінах у Суперфіналі Кубку світу

