🥇 Середа та Гриценко з рекордом сезону здобули золото на Євро зі стрибків у воду

Українці Олексій Середа та Марк Гриценко здобули перемогу на чемпіонаті Європи у синхронних стрибках із 10-метрової вишки.

Українські спортсмени загалом набрали 413,76 очок, що є рекордом цього сезону.

Чемпіонат Європи. Синхронні стрибки. 10 м.

Майже на 12 балів менше набрали німці Еспен Пренжина та Оле Йоганнес Рьослер. Бронзові медалі дісталися італійцям Сімон Конте та Рікардо Джованніні.

Зазначимо, що для Середи це вже друге "золото" на ЧЄ-2025. Він у складі збірної України став тріумфатором Євро у змішаних командних змаганнях.

Нагадаємо, Олексій Середа та Марк Гриценко здобули бронзову медаль у Суперфіналі Кубку світу зі стрибків у воду.