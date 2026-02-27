Серйозні змагання – це ідеальні умови: Середа пояснив, як великі турніри та адреналін допомагають йому вдосконалюватися

Лідер збірної України зі стрибків у воду Олексій Середа після виходу до фіналу етапу Кубку світу в канадському Монреалі поділився думками про вплив психологічного тиску та важливість досвіду, здобутого на великих змагання.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Чого навчив попередній сезон? Це суперкласний досвід. Будь-які такі змагання високого рівня (чемпіонат світу, чемпіонат Європи, Кубку світу) це класний досвід. Це змагання, на яких ти вдосконалюєшся, де вчишся виступати під свисток, так би мовити. Бо одна справа – стрибати, виконувати стрибки на тренуваннях, а зовсім інша справа – виступати, бо це мандраж, адреналін, додатковий тиск. І будь-які такі серйозні змагання – це ідеальні умови для того, щоб вдосконалюватись і ставати досвідченішим спортсменом".

Зазначимо, що український атлет успішно подолав кваліфікацію до фіналу Кубку світу, показавши десятий результат. Минулого року він став триразовим чемпіоном Європи та також здобув віцечемпіонство світу в особистій першості зі стрибків із 10-метрової вишки.

Нагадаємо, що нещодавно Олексій став найкращим спортсменом Європи 2025 року за версією European Aquatics. Олексій вдруге став найкращим спортсменом року в Європі серед усіх стрибунів у воду. Вперше це звання українець здобув у 2023 році. Також НОК визнав Олексія найкращим спортсменом 2025 року в Україні.