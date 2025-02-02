Гриценко – бронзовий призер Кубку Великої Британії зі стрибків у воду

Федерація України зі стрибків у воду

Український спортсмен Марк Гриценко здобув бронзову медаль на зимовому Кубку Великої Британії зі стрибків у воду на вишці.

Про це досягнення 15-річного українця повідомляє Федерація України зі стрибків у воду.

Сьогодні Гриценко посів перше місце у попередньому раунді, за рахунок чого він кваліфікувався до фіналу змагань.

За свій фінальний виступ у Шеффілді, де проходив турнір, Марк отримав 370.50 бали. На жаль, цього не вистачило, щоб стати переможцем. Але завдяки цьому результату українець став бронзовим призером Кубку.

Варто також зазначити, що у цих змаганнях мав виступити ще й Олексій Середа, проте тренерський штаб не допустив його за станом здоров'я.

Нагадаємо, що вчора ще один українець став призером міжнародних змагань.

Це Максим Перчук вдало виступив на Кубку світу з фехтування, де він виборов срібну медаль.