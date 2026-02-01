Український дует здобув срібні медалі на міжнародному турнірі у Шеффілді

Федерація України зі стрибків у воду

Українські спортсмени Данило Аванесов та Марко Барсуков здобули срібні медалі на міжнародному турнірі зі стрибків у воду у Шеффілді, Велика Британія.

За підсумками змагань у синхронних стрибках з вишки український дует з результатом 340,35 бала посів друге місце.

Нагадаємо, вчора, 31 січня, бронзу турніру здобули Ксенія Бочек та Діана Карнафель у синхронних стрибках з 3-метрового трампліна.

Водночас Данило Аванесов зупинився за крок від п'єдесталу, зайнявши 4-те місце. Також близькими до медалі були Максим Мірза та Богдан Чижовський, які стали четвертими у синхронних стрибках з 3-метрового трампліна.