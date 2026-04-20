Середа здобув "срібло" на Кубку США зі стрибків у воду

Збірна України зі стрибків у воду здобула чергову нагороду на Кубку США, що тривав у Форт-Лодердейлі.

Про це повідомляє Федерація України зі стрибків у воду.

В останній змагальний день срібним призером в індивідуальних стрибках із вишки став Олексій Середа. За свій виступ він набрав 473,20 бали.

Для нашого спортсмена це вже друге сходження на п'єдестал протягом турніру. Раніше він здобув "золото" в синхронних стрибках разом із Марком Гриценком, який в індивідуальних змаганнях став п'ятим.

Загалом Україна завершила Кубок США із п'ятьма медалями. "Синьо-жовті" мають у своєму активі по одній золотій і бронзовій, а також три срібні нагороди.