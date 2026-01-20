Українська правда
Українець Середа став "Спортсменом 2025 року" за версією European Aquatics

Сергій Шаховець — 20 січня 2026, 14:54
Українець Олексій Середа став найкращим спортсменом Європи 2025 року за версією European Aquatics.

Про це повідомляє пресслужба European Aquatics.

2025 рік став найуспішнішим у кар'єрі 20-річного спортсмена. Середа виборов срібну медаль чемпіонату світу в індивідуальних стрибках з вишки, виграв три золоті медалі чемпіонату Європи в індивідуальних, синхронних та змішаних командних змаганнях.

Олексій вдруге став найкращим спортсменом року в Європі серед всіх стрибунів у воду. Вперше це звання українець здобув у 2023 році.

Нагадаємо, що раніше НОК визнав Олексія Середу найкращим спортсменом 2025 року в Україні.

