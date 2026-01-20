Українець Середа став "Спортсменом 2025 року" за версією European Aquatics
Українець Олексій Середа став найкращим спортсменом Європи 2025 року за версією European Aquatics.
Про це повідомляє пресслужба European Aquatics.
2025 рік став найуспішнішим у кар'єрі 20-річного спортсмена. Середа виборов срібну медаль чемпіонату світу в індивідуальних стрибках з вишки, виграв три золоті медалі чемпіонату Європи в індивідуальних, синхронних та змішаних командних змаганнях.
Олексій вдруге став найкращим спортсменом року в Європі серед всіх стрибунів у воду. Вперше це звання українець здобув у 2023 році.
Нагадаємо, що раніше НОК визнав Олексія Середу найкращим спортсменом 2025 року в Україні.