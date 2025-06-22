Юданов здобув золото юніорського Кубку Європи з дзюдо

Українець Нікіта Юданов виграв золоту медаль Кубку Європи серед юніорів з дзюдо, який відбувається у Берліні.

У півфінальній сутичці в категорії до 100 кг спортсмен виявився сильнішим за серба Відака Мальєвіча.

У фіналі Юданов кидком на вазарі здолав ще одного представника Сербії – Лазара Здрале.

Загалом у змаганнях беруть участь понад 500 спортсменів з 34 країн світу. Збірна України на Кубку Європи представлена 21 хлопцями та дівчатами.

Для Юданова це не перше золотого в межах змагання. Навесні українець здобув перемогу в італійському Ліньяно.

Тоді також чемпіонкою у ваговій категорії до 63 кг стала 15-річна Іларія Цуркан, а її брат Ігор Цуркан виграв золоту медаль у фіналі вагової категорії до 83 кг.