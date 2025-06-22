Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Дзюдо

Юданов здобув золото юніорського Кубку Європи з дзюдо

Володимир Максименко — 22 червня 2025, 18:11
Юданов здобув золото юніорського Кубку Європи з дзюдо
Нікіта Юданов
НОК

Українець Нікіта Юданов виграв золоту медаль Кубку Європи серед юніорів з дзюдо, який відбувається у Берліні.

У півфінальній сутичці в категорії до 100 кг спортсмен виявився сильнішим за серба Відака Мальєвіча.

У фіналі Юданов кидком на вазарі здолав ще одного представника Сербії – Лазара Здрале.

Загалом у змаганнях беруть участь понад 500 спортсменів з 34 країн світу. Збірна України на Кубку Європи представлена 21 хлопцями та дівчатами.

Для Юданова це не перше золотого в межах змагання. Навесні українець здобув перемогу в італійському Ліньяно.

Тоді також чемпіонкою у ваговій категорії до 63 кг стала 15-річна Іларія Цуркан, а її брат Ігор Цуркан виграв золоту медаль у фіналі вагової категорії до 83 кг.

дзюдо Кубок Європи з дзюдо серед юніорів

дзюдо

Дворазова олімпійська чемпіонка виграла титул UFC
Ястремська в компанії Білодід та подруг із шиком відзначила ювілей у Монако
Україна бойкотуватиме чемпіонат світу з дзюдо через допуск білорусів
Португалія може пропустити чемпіонат світу через дискваліфікацію федерації за борги
Українці здобули 4 медалі на турнірі European open та Кубку Європи серед кадетів

Останні новини