Грузинський дзюдоїст напав на суперника після поразки та зламав йому щелепу: спортсмену загрожує довічна дискваліфікація

Серйозний інцидент стався під час командних змагань із дзюдо в німецькому Лейпцигу. Грузинський спортсмен Акакій Джапарідзе після програного поєдинку напав на свого суперника – німця Тімо Кавеліуса.

Інцидент трапився 5 вересня під час командної зустрічі, яка завершилася перемогою JC Leipzig із рахунком 8:6. 24-річний Джапарідзе виступав за клуб із Лейпцига, а його суперником був 29-річний Кавеліус, який представляє баварський клуб TSV Abensberg.

Після завершення сутички, яку виграв німецький дзюдоїст, Джапарідзе не зміг стримати емоцій та, за повідомленнями, напав на свого опонента.

Внаслідок нападу Кавеліус отримав подвійний перелом щелепи та втратив два зуби. Спортсмена доправили до лікарні, де того ж вечора йому провели операцію.

За інформацією місцевих джерел, перед нападом Кавеліус міг зробити на адресу суперника провокаційний жест після своєї перемоги. Водночас це жодним чином не виправдовує подальшого насильства.

Особливо серйозними можуть бути наслідки травми для самого німецького спортсмена. Кавеліус уже виступав на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі та готувався до нового олімпійського циклу.

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Через необхідність тривалого відновлення він, імовірно, не зможе взяти участь у кваліфікаційних стартах до Олімпіади-2028, що фактично може поставити під загрозу його шанси на виступ на Іграх.

У JC Leipzig заявили, що шоковані тим, що сталося, та мають намір серйозно поставитися до розслідування інциденту. Справою вже займається поліція, яка встановлює всі обставини нападу.

Тим часом у спортивному середовищі обговорюється можливе суворе покарання для Джапарідзе. Грузинському дзюдоїсту може загрожувати тривала дискваліфікація, аж до довічного відсторонення від змагань.

При цьому санкції, які можуть поширюватися на міжнародний рівень, має право застосовувати Міжнародна федерація дзюдо.

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