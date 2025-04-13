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Чемпіон Дзюдо

🥇Юданов приніс Україні третє золото на Кубку Європи в Італії

Олексій Мурзак — 13 квітня 2025, 19:56
🥇Юданов приніс Україні третє золото на Кубку Європи в Італії
Нікіта Юданов
НОК

Українець Нікіта Юданов здобув золоту медаль на юніорському Кубку Європи з дзюдо, який проходить в італійському місті Ліньяно.

У фінальній сутичці вагової категорії до 100 кг він переміг представника Естонії Якоба Вареса.

Зазначимо, що це вже третя золота нагорода в акриві українських дзюдоїстів на цих змаганнях. Раніше чемпіонкою у ваговій категорії до 63 кг стала 15-річна Іларія Цуркан, а її брат Ігор Цуркан виграв золоту медаль у фіналі вагової категорії до 83 кг.

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