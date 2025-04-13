🥇Юданов приніс Україні третє золото на Кубку Європи в Італії

Українець Нікіта Юданов здобув золоту медаль на юніорському Кубку Європи з дзюдо, який проходить в італійському місті Ліньяно.

У фінальній сутичці вагової категорії до 100 кг він переміг представника Естонії Якоба Вареса.

Зазначимо, що це вже третя золота нагорода в акриві українських дзюдоїстів на цих змаганнях. Раніше чемпіонкою у ваговій категорії до 63 кг стала 15-річна Іларія Цуркан, а її брат Ігор Цуркан виграв золоту медаль у фіналі вагової категорії до 83 кг.