🥇Слідом за сестрою: Ігор Цуркан виборов золото на Кубку Європи серед юніорів у Ліньяно

Український дзюдоїст Ігор Цуркан здобув золоту нагороду юніорського Кубку Європи з дзюдо, який відбувається в італійському місті Ліньяно.

У фінальній сутичці вагової категорії до 81 кг він виявився сильнішим за сербського спортсмена Василія Груїчича.

Зауважимо, що на турнірі брала участь сестра Ігоря Іларія Цуркан, яка теж здобула золото. Вона у фінальній сутичці вагової категорії до 63 кг виявилась сильнішою за француженку Дорію Бурсас.

Нагадаємо, що напередодні Іларія Цуркан здобула золоту нагороду Кубку Європи в чеському Тепліце.