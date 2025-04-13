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🥇Слідом за сестрою: Ігор Цуркан виборов золото на Кубку Європи серед юніорів у Ліньяно

Микола Дендак — 13 квітня 2025, 18:45
🥇Слідом за сестрою: Ігор Цуркан виборов золото на Кубку Європи серед юніорів у Ліньяно
Ігор Цуркан
Федерація дзюдо України

Український дзюдоїст Ігор Цуркан здобув золоту нагороду юніорського Кубку Європи з дзюдо, який відбувається в італійському місті Ліньяно.

У фінальній сутичці вагової категорії до 81 кг він виявився сильнішим за сербського спортсмена Василія Груїчича.

Зауважимо, що на турнірі брала участь сестра Ігоря Іларія Цуркан, яка теж здобула золото. Вона у фінальній сутичці вагової категорії до 63 кг виявилась сильнішою за француженку Дорію Бурсас.

Нагадаємо, що напередодні Іларія Цуркан здобула золоту нагороду Кубку Європи в чеському Тепліце.

Ігор Цуркан Кубок Європи з дзюдо серед юніорів

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