Білодід показала ефектні фото із залу: українська дзюдоїстка обрала рожевий образ

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід поділилася новими кадрами зі спортзалу, привернувши увагу підписників стильним образом.

Спортсменка позувала на тлі тренажерів у рожевому вбранні та продемонструвала атмосферні світлини з тренувального простору.

Нові фото Білодід опублікувала в соціальних мережах, супроводивши їх лаконічним підписом "Routine".

Схоже, таким чином українка показала частину своїх звичних буднів, пов'язаних зі спортом і підтриманням фізичної форми.

Нагадаємо, напередодні українська дзюдоїстка відновила тренування з національною командою. Востаннє вона виступала на Олімпіаді-2024 у Парижі, де після переходу у вагову категорію до 57 кг вибула в 1/8 фіналу.

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Раніше головна тренерка жіночої збірної України з дзюдо пояснила відсутність Білодід у заявці на чемпіонат світу-2026.