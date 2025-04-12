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Чемпіон Дзюдо

Цуркан завоювала золото юніорського Кубку Європи

Станіслав Лисак — 12 квітня 2025, 18:12
Цуркан завоювала золото юніорського Кубку Європи
Instagram: tsurkan_ilariia

15-річна Іларія Цуркан здобула золоту нагороду юніорського Кубку Європи з дзюдо, який відбувається в італійському місті Ліньяно.

Одеська спортсменка у фінальній сутичці вагової категорії до 63 кг виявилась сильнішою за француженку Дорію Бурсас.

Для Цуркан ця золота медаль стала вже восьмою в межах Кубків Європи.

Зауважимо, що ще 4 українські дзюдоїсти змагатимуться на Кубку Європи в Ліньяно, зокрема й брат Іларії Цуркан: Юлія Кузьменко (до 57 кг), Ігор Цуркан (до 81 кг), Нікіта Юданов та Богдан Рісухін (до 100 кг).

Нагадаємо, що напередодні Іларія Цуркан здобула золоту нагороду Кубку Європи в чеському Тепліце.

Іларія Цуркан

Іларія Цуркан

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