Збірна України U-18 розгромно програла Данії у 2 турі чемпіонату світу

Сьогодні, 21 квітня, збірна України U-18 провела другий матч у межах чемпіонату світу з хокею в Дивізіоні IA, в якому програла збірній Данії.

Українська команда поступилася з рахунком 1:5. Ще у першому періоді суперники закинули три шайби у ворота України. Відповісти їм зумів лише Косарєв ще на старті гри.

Хокей – чемпіонат світу-2025. Дивізіон IA

2 тур, 21 квітня

Україна U-18 – Данія U-18 1:5 (1:3, 0:1, 0:1)

Шайби: 0:1 – 01:39 Бундгорд, 1:1 – 02:28 Косарєв, 1:2 – 11:05 Якобсен, 1:3 – 17.02 Рерт, 1:4 – 37:02 Бундгорд, 1:5 – 58:15 Бундгорд (порожні ворота)

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Нагадаємо, у першому матчі підопічні Олександра Бобкіна розгромили збірну Угорщини. Данія в результативному поєдинку була сильніше за Австрію (5:3).

Через цю поразку Україна U-18 втратила перше місце в групі. Наступний матч команда зіграє проти однолітків з Австрії. Зустріч відбудеться у середу, 23 квітня, о 13:30.

Напередодні жіноча збірна України розгромила Гонконг в матчі чемпіонату світу.