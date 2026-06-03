Матч юнацької збірної України проти Фінляндії перенесено на іншу дату

У середу, 3 червня, збірна України з футболу U-18 мала зіграти контрольний матч проти однолітків з Фінляндії.

Втім, поєдинок було перенесено через сильні опади у хорватському місті Прететінец, передає пресслужба УАФ.

Команди зіграють між собою 4 червня, початок о 14:00 за київським часом.

Зазначимо, що загалом підопічні Дмитра Михайленка проведуть на турнірі у Хорватії матчі зі збірними Фінляндії, Норвегії та Туреччини.

Раніше з'явилися чутки про зміну головного тренера української "молодіжки". Повідомлялося, що саме Михайленко стане новим головним тренером збірної України U-21. На цій посаді він повинен замінити Унаї Мельгосу, з яким не продовжать контракт.