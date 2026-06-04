Юнацька збірна України U-18 оголосила заявку на турнір у Хорватії

Головний тренер юнацької збірної України U-18 Дмитро Михайленко оприлюднив склад команди на червневий товариський турнір у Хорватїї.

Про це повідомив офіційний сайт УАФ.

До табору "синьо-жовтих" викликані 24 футболісти. У списку присутні дев'ять легіонерів.

Склад юнацької збірної України (U-18)

Воротарі: Ростислав Баглай (Шахтар Донецьк), Марк Голенков (Маккабі Хайфа, Ізраїль), Єгор Клименко (Рух Львів).

Ростислав Баглай (Шахтар Донецьк), Марк Голенков (Маккабі Хайфа, Ізраїль), Єгор Клименко (Рух Львів). Захисники: Микита Мельник (Наполі Неаполь, Італія), Захар Онищук (Болонья, Італія), Єгор Костюк, Нікіта Калюжний (обидва – Шахтар Донецьк), Єгор Шерстюк (Металіст Харків), Дмитро Максименко (Ребел Київ), Арсен Залипка (Рух Львів).

Микита Мельник (Наполі Неаполь, Італія), Захар Онищук (Болонья, Італія), Єгор Костюк, Нікіта Калюжний (обидва – Шахтар Донецьк), Єгор Шерстюк (Металіст Харків), Дмитро Максименко (Ребел Київ), Арсен Залипка (Рух Львів). Півзахисники: Олександр Балакай, Артем Зубрій (обидва – Шахтар Донецьк), Ілля Кут'я (Гайдук Спліт, Хорватія), Віталій Глют (Чикаго Фаєр, США), Дмитро Сухонос (Колос Ковалівка), Микола Петровський (Штутгарт, Німеччина), Ілля Грищенко (Металіст Харків), Мухаммад Джурабаєв (Рух Львів), Василь Густей (Пушкаш Академія Фальчут, Угорщина), Іван Багрій (Металіст 1925 Харків).

Олександр Балакай, Артем Зубрій (обидва – Шахтар Донецьк), Ілля Кут'я (Гайдук Спліт, Хорватія), Віталій Глют (Чикаго Фаєр, США), Дмитро Сухонос (Колос Ковалівка), Микола Петровський (Штутгарт, Німеччина), Ілля Грищенко (Металіст Харків), Мухаммад Джурабаєв (Рух Львів), Василь Густей (Пушкаш Академія Фальчут, Угорщина), Іван Багрій (Металіст 1925 Харків). Нападники: Дмитро Зудін (Гайдук Спліт, Хорватія), Ілля Меньшиков (Аустрія Відень, Австрія), Матвій Боднар (Кривбас Кривий Ріг), Олександр Дєдов (Карпати Львів).

Турнір проходитиме з 3-го по 9 червня у Хорватії. Суперниками "синьо-жовтих" будуть команди Фінляндії, Норвегії та Туреччини.

Календар матчів України U-18 на турнірі у Хорватії

04.06.2026. Україна — Фінляндія, 14:00 (Прететінец, стадіон "Дунжковец")

06.06.2026. Норвегія — Україна, 13:00 (Мурско-Средишче, Міський стадіон)

09.06.2026. Туреччина — Україна, 13:00 (Чаковец, Міський стадіон)

Раніше повідомлялося, що через погодні умови перший матч підопічних Дмитра Михайленка проти Фінляндії був перенесений з 3 на 4 червня.