Збірна України U-18 розпочала турнір у Хорватії з нічиєї

Юнацька збірна України з футболу U-18 4 червня стартувала на товариському турнірі в Хорватії. У своєму першому поєдинку підопічні Дмитра Михайленка зіграли внічию 0:0 з ровесниками з Фінляндії.

Міжнародний товариський турнір

1-й тур, 4 червня

Україна U-18 — Фінляндія U-18 — 0:0

Україна: Баглай, Калюжний (к) (Кут'я, 58), Максименко (Костюк, 69), Шерстюк, Мельник (Густей, 46), Петровський, Зудін (Глют, 10, Зубрій, 69), Джурабаєв (Меньшиков, 58), Балакай (Залипка, 46) Багрій (Боднар, 58), Дєдов (Сухонос, 58). Запасні: Голенков, Клименко, Оніщук, Грищенко. Тренер: Дмитро Михайленко.

Фінляндія (стартовий склад): Хассельман, Грьонлунд, Сальмівурі, Палмула (к), Вайніо,Тійтінен, Окунгбова, Ахо, Ньюбак, Хайкала, Онуоха. Тренер: Петер Люндберг.

Попереджені: Максименко — Онуоха.

Також в рамках турніру в Хорватії збірна України зіграє проти Норвегії та Туреччини. Ці поєдинки відбудуться 6 і 9 червня відповідно.