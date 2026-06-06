Україна U-18 вдруге поспіль зіграла внічию на турнірі в Хорватії

Другий матч юнацької збірної України U-18 на товариському турнірі в Хорватії також завершився внічию. У суботу, 6 червня, підопічні Дмитра Михайленка розписали мирову з ровесниками з Норвегії.

Міжнародний товариський турнір

2-й тур, 6 червня

Норвегія U-18 — Україна U-18 — 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 15 Рід, 1:1 – 27 Густей

Норвегія (стартовий склад): Фаускангер (к), Квал, Сольберг, Андресен, Рід, Воксен, Наккен, Ліє, Солстад-Нойс, Хольте, Хансен. Тренер: Бйорн Йохансен.

Україна: Баглай, Калюжний (Залипка, 64), Максименко (Онищук, 64), Костюк (Шерстюк, 64), Кут'я (Мельник, 78), Густей (Петровський, 85), Сухонос (Грищенко, 78) Глют (Балакай, 85), Джурабаєв (Боднар, 64), Багрій (Зубрій, 78), Дєдов (Меньшиков, 64)

Напередодні у першому турі турніру в Хорватії Україна зіграла внічию 0:0 з Фінляндією. У третьому турі 9 червня Україна зіграє з Туреччиною.