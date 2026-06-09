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Юнацька збірна України мінімально перемогла Туреччину на турнірі у Хорватії

Сергій Шаховець — 9 червня 2026, 15:16
Юнацька збірна України мінімально перемогла Туреччину на турнірі у Хорватії
Збірна України U-18
УАФ

Юнацька збірна України U-18 9 червня зіграла заключний матч на турнірі у Хорватії, в якому перемогла Туреччину.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0 на користь "синьо-жовтих".

Переможний гол на 28-й хвилині забив нападник харківського Металіста 1925 Іван Багрій, який відзначився після удару головою.

Міжнародний товариський турнір
3-й тур, 9 червня

Україна U-18 – Туреччина U-18 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 28 Багрій

  • Україна U-18: Баглай, Калюжний (к) (Залипка, 72), Оніщук (Костюк, 81), Шерстюк, Кут'я (Мельник, 45), Петровський (Густей, 46), Сухонос, Глют (Зубрій, 65), Джурабаєв, Багрій (Боднар, 72), Меньшиков
  • Туреччина U-18: Йлмаз, Кетахте, Узтюрк, Башар, Куртал, Айлдіз, Ібік (к), Думан, Еркан, Хамамоглу, Алі Шрірін

Команда Дмитра Михайленка завершила турнір у Хорватії перемогою. У першому турі українці зіграли внічию зі збірною Фінляндії U-18 (0:0), а в другому поділили очки з однолітками з Норвегії (1:1).

Збірна України U-18

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