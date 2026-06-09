Юнацька збірна України мінімально перемогла Туреччину на турнірі у Хорватії

Юнацька збірна України U-18 9 червня зіграла заключний матч на турнірі у Хорватії, в якому перемогла Туреччину.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0 на користь "синьо-жовтих".

Переможний гол на 28-й хвилині забив нападник харківського Металіста 1925 Іван Багрій, який відзначився після удару головою.

Міжнародний товариський турнір

3-й тур, 9 червня

Україна U-18 – Туреччина U-18 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 28 Багрій

Україна U-18: Баглай, Калюжний (к) (Залипка, 72), Оніщук (Костюк, 81), Шерстюк, Кут'я (Мельник, 45), Петровський (Густей, 46), Сухонос, Глют (Зубрій, 65), Джурабаєв, Багрій (Боднар, 72), Меньшиков

Баглай, Калюжний (к) (Залипка, 72), Оніщук (Костюк, 81), Шерстюк, Кут'я (Мельник, 45), Петровський (Густей, 46), Сухонос, Глют (Зубрій, 65), Джурабаєв, Багрій (Боднар, 72), Меньшиков Туреччина U-18: Йлмаз, Кетахте, Узтюрк, Башар, Куртал, Айлдіз, Ібік (к), Думан, Еркан, Хамамоглу, Алі Шрірін

Команда Дмитра Михайленка завершила турнір у Хорватії перемогою. У першому турі українці зіграли внічию зі збірною Фінляндії U-18 (0:0), а в другому поділили очки з однолітками з Норвегії (1:1).