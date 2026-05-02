Успішний третій період дозволив Казахстану здолати Литву в матчі чемпіонату світу

Завершився другий матч першого ігрового дня IIHF World Championship Division IA 2026 між збірними Казахстану та Литви.

Казахи здобули досить складну перемогу з рахунком 3:1.

Хокей – чемпіонат світу в дивізіоні IA

1 тур, 2 травня

Литва – Казахстан 1:4 (1:0, 0:0, 0:3)

Шайби: Бендзюс (2) – Савицький (42), Гатіятов (47), Сімонов (56), Хорошев (59)

Статистика матчу

Айварс Бендзюс вивів андердогів уперед ще на 2 хвилини. Після цього литовці 40 хвилин втримували лідерство.

У вирішальному періоді казахи додали швидкостей, що дозволило чотири рази закинути у ворота Фаустаса Науседи.

Таким чином, Казахстан завдяки перемозі в дві шайби очолює турнірну таблицю.

У першому ігровому матчі дня Франція на останніх хвилинах вирвала перемогу над Японією.

Свій матч сьогодні проведе й збірна України. "Синьо-жовті" о 20:30 зіграють проти національної команди Польщі.