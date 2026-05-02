Україна – Польща: де та коли дивитися матч чемпіонату світу

Сьогодні, 2 травня, збірна України розпочне свій шлях на чемпіонаті світу з хокею в групі А дивізіону I.

Першим суперником стане господар турніру – національна команда Польщі. Початок – 20:30 за київським часом.

Трансляція буде доступна на телеканалі "Суспільне Спорт", а також місцевих каналах "Суспільного".

Календар матчів збірної України на ЧС-2026:

02.05.2026. Польща – Україна (20:30)

03.05.2026. Україна – Литва (17:00)

05.05.2026. Франція – Україна (17:00)

07.05.2026. Україна – Казахстан (17:00)

09.05.2026. Україна – Японія (17:00)

Торік "синьо-жовті" зупинилися за крок від виходу в еліту, посівши третью сходинку.

Цього року фаворитами є Франція та Казахстан, які вилетіли з топдвиізіону за підсумками ЧС-2025.

