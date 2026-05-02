Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Хокей

Україна – Польща: де та коли дивитися матч чемпіонату світу

Руслан Травкін — 2 травня 2026, 12:57
ФХУ

Сьогодні, 2 травня, збірна України розпочне свій шлях на чемпіонаті світу з хокею в групі А дивізіону I.

Першим суперником стане господар турніру – національна команда Польщі. Початок – 20:30 за київським часом.

Трансляція буде доступна на телеканалі "Суспільне Спорт", а також місцевих каналах "Суспільного".

Календар матчів збірної України на ЧС-2026:

  • 02.05.2026. Польща Україна (20:30)
  • 03.05.2026. Україна Литва (17:00)
  • 05.05.2026. Франція Україна (17:00)
  • 07.05.2026. Україна Казахстан (17:00)
  • 09.05.2026. Україна Японія (17:00)
Торік "синьо-жовті" зупинилися за крок від виходу в еліту, посівши третью сходинку.

Цього року фаворитами є Франція та Казахстан, які вилетіли з топдвиізіону за підсумками ЧС-2025.

Нагадаємо, Дмитро Христич розповів деталі підготовки до світової першості. 

Збірна України з хокею хокей де дивитися

хокей

Останні новини