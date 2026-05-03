Україна – Литва: де та коли дивитися матч чемпіонату світу

Руслан Травкін — 3 травня 2026, 06:32
iihf.com

Сьогодні, 3 травня, відбудеться другий ігровий день на чемпіонаті світу з хокею в групі А Дивізіону I.

Суперником збірної України буде національна команда Литви.

Обидва колективи розпочали виступи невдало: "синьо-жовті" мінімально поступилися полякам, а Литва провалилася в останні 20 хвилин проти Казахстану.

Матч проти литовців розпочнеться о 17:00 за київським часом. Трансляція буде доступна на телеканалі "Суспільне Спорт" та регіональних каналах "Суспільного".

Календар матчів збірної України на ЧС-2026:

  • 02.05.2026. Польща – Україна 3:2
  • 03.05.2026. Україна – Литва (17:00)
  • 05.05.2026. Франція – Україна (17:00)
  • 07.05.2026. Україна – Казахстан (17:00)
  • 09.05.2026. Україна – Японія (17:00)

Торік "синьо-жовті" зупинилися за крок від виходу в еліту, фінішувавши на третій сходинці.

Нагадаємо, Дмитро Христич розповів деталі підготовки до світової першості.

