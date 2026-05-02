Україна за крок від вильоту: турнірна таблиця після 1 туру чемпіонату світу
Завершився перший ігровий день на чемпіонаті світу з хокею в Дивізіоні IA.
Збірна України розпочала свої виступи з мінімальної поразки від національної команди Польщі.
Також із різницею в одну шайбу французам програли японці, але обходять "синьо-жовтих", оскільки закинули три шайби.
Казахстан успішно провів кінцівку гри з Литвою, чим забезпечив собі лідерство.
IIHF World Championship Division I 2026. Турнірна таблиця
Завтра, 3 травня, збірна України зіграє другий матч на турнірі. Суперником будуть литовці. Матч розпочнеться о 17:00 за київським часом. Переможець цієї дуелі зможе розраховувати на простіший шлях збереження прописки.
Японці протистоятимуть Казахстану, а поляки поміряються силами з командою Франції.