Україна за крок від вильоту: турнірна таблиця після 1 туру чемпіонату світу

Завершився перший ігровий день на чемпіонаті світу з хокею в Дивізіоні IA.

Збірна України розпочала свої виступи з мінімальної поразки від національної команди Польщі.

Також із різницею в одну шайбу французам програли японці, але обходять "синьо-жовтих", оскільки закинули три шайби.

Казахстан успішно провів кінцівку гри з Литвою, чим забезпечив собі лідерство.

IIHF World Championship Division I 2026. Турнірна таблиця

Завтра, 3 травня, збірна України зіграє другий матч на турнірі. Суперником будуть литовці. Матч розпочнеться о 17:00 за київським часом. Переможець цієї дуелі зможе розраховувати на простіший шлях збереження прописки.

Японці протистоятимуть Казахстану, а поляки поміряються силами з командою Франції.