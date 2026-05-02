Думки тільки про позитивний результат: Ратушний – про матч з Польщею на ЧС-2026

Олександр Булава — 2 травня 2026, 15:54
ФХУ

Захисник збірної України Євген Ратушний оцінив готовність команди до першого матчу на чемпіонаті світу-2026 проти команди Польщі.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Чудовий настрій. Виконали гарну роботу. Думки тільки про позитивний результат. Хлопці підбадьорюють один одного. Всі працювали і працюють у такому позитивному тоні.мГотуємось до першої гри, а потім будемо йти гра за грою, відштовхуватись від результату і працювати. Думаю, все у нас вийде.

Всі команди гарні, швидкі, силові. Ми ще торік це все побачили, коли були Велика Британія та Італія, які вже зараз в еліті. Польща теж грала в еліті, тому всі ігри будуть важкі, цікаві. Готуємось на максимум, тому не думаємо, який буде суперник. Готуємось і думаємо тільки про свій результат та про свою гру", – заявив Ратушний.

Зустріч з Польщею розпочнеться о 20:30 за київським часом. Трансляція буде доступна на каналі "Суспільне Спорт".

Читайте також :
Відео Фото Мрія – вихід в еліту, реальність значно суворіша: з чим підходить збірна України до чемпіонату світу

Нагадаємо, суперниками України на чемпіонаті світу, окрім Польщі, будуть Литва, Казахстан, Франція та Японія. До еліти піднімуться дві найкращі команди, а остання команда турніру вилетить до нижчого дивізіону.

Україна – Польща: де та коли дивитися матч чемпіонату світу
Збірна України зустрінеться з Польщею на старті ЧС-2026
Чемпіонат світу в Дивізіоні IА: календар і результати матчів
Христич: У збірних Франції та Польщі немає нічого страшного
Збірна України визначилася із заявкою на чемпіонат світу

