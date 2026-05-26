ЧС-2026: США в останньому турі вибороли путівку в плейоф, дубль Селебріні приніс Канаді перемогу над Чехією

У вівторок, 26 травня, відбулися останні матчі групового раунду чемпіонату світу з хокею 2026 року, який проходить у швейцарських містах Цюриху та Фрібурзі.

У групі А Латвія розгромила Угорщину, яка вже втратила шанси на вихід у плейоф. Латвійці результативно провели перший період, закинувши суперникам три шайби. До фінальної сирени "бордово-білі" ще п'ять разів засмутили угорців, зробивши рахунок непристойним.

У групі В збірна Норвегії здобула перемогу над Данією з рахунком 4:3. Переможець протистояння вирішився в овертаймі, де вирішальну шайбу закинув нападник Детройта Мікаель Брандсегг-Нігор. "Полярні ведмеді" гарантували собі друге місце в групі В.

Збірній США, чинним чемпіонам світу, треба була лише перемога над австрійцями, щоб вийти до плейоф. Американці забезпечили собі солідний гандикап за перші два періоди, вигравши їх із рахунком 4:1.

За "зірково-смугастих" шайби закинули Коннор Кліфтон, Раян Уфко, Пол Коттер і Меттью Ткачак. За австрійців шайбу престижу у ворота Девіна Кулі відправив Сімеон Швінгер.

Шведам також треба була лише перемога. Справи погіршилися, коли вже на 5 хвилині Мартін Хромняк вивів словаків уперед.

Утім, на третій період "Тре Кронор" виходили за мінімальної переваги – 3:2. Ближче до кінця гри словаки зняли воротаря. Досить швидко вони були за це покарані. Олівер Екман-Ларссон розписався в порожніх воротах.

Канада ще до сьогодні гарантувала собі перше місце, але налаштувалася й обіграла Чехію. У складі переможців дубль оформив Маклін Селебріні, а переможну шайбу записав собі в актив досвідчений Джон Тавареш.

Швейцарці тривалий час вели проти фінів. "Суомі" відквитали дві шайби. Домашня підтримка дозволила "Наті" вирвати перемогу за 3 хвилини до кінця. Потім ще був гол у пусті ворота від Ніко Гішіра за 55 секунд до сирени. Зазначимо, що за Фінляндію дубль оформив Александр Барков – зірка Флориди Пантерз, який пропустив сезон НХЛ-2025/26 через серйозну травму.

ЧС-2025, груповий етап

7 тур, 26 травня

Група А

Угорщина – Латвія – 1:8 (3:0, 2:1, 3:0)

США – Австрія 4:1 (2:0, 2:1, 0:0)

Швейцарія – Фінляндія 4:2 (2:0, 0:2, 2:0)

Standings provided by Sofascore

Група В

Норвегія – Данія – 4:3 (1:0, 2:2, 0:1, 1:0)

Швеція – Словаччина 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Чехія – Канада 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

Standings provided by Sofascore

Напередодні США розгромили Угорщину, а Італія програла матч за збереження прописки.