Фінляндія та Канада у результативному матчі визначили другого фіналіста чемпіонату світу

Завершився другий півфінал чемпіонату світу з хокею 2026.

Фінляндія обіграла Канаду з рахунком 4:2.

Хокей – ЧС-2026

1/2 фіналу, 30 травня

Канада – Фінляндія 2:4 (2:1, 0:3, 0:0)

Шайби: Томас (9), Холловей (15) – Пуйстола (4), Барков (21), Хеленіус (32), Раті (33)

Штрафні хвилини: 0 – 4

"Суомі" першими відкрили рахунок – Патрік Пуйстола відзначився з передачі 20-річного Консти Хеленіуса.

"Кленові листя" не знітилися. Точні удари Роберта Томаса та Ділана Холловоея забезпечили їм перевагу перед першою перервою.

Друга 20-хвилинка для канадців виявилася провальною. По-перше, вони завдали всього 3 кидки у площину воріт Юстуса Анонена.

Їхній воротар – Джет Грівз – тричі діставав шайбу зі своїх воріт. Голами відзначилися Александр Барков, Аату Раті та той таки молодий Хеленіус.

Колектив Міші Донскова почав себе нагадувати в останньому періоді. Фіни діяли чудово в обороні, рятував і голкіпер.

Канадці ще за 3 хвилини до кінця зняли голкіпера. Формат "6 на 5" додав їм варіативності, але були й шанси в фінів. Утім, шайб більше не було.

Нагадаємо, першим фіналістом планетарної першості стали швейцарці, які розгромили Норвегію.