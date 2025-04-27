Все вирішили буліти: збірна України поступилася Великій Британії у першому турі чемпіонату світу з хокею

Сьогодні, 27 квітня, збірна України стартувала на чемпіонаті світу з хокею в Дивізіоні IА. Суперником була збірна Великої Британії, яка минулого року не зуміла втриматися в елітному дивізіоні.

Переможцем стала Велика Британії. Тріумфатор визначився лише в серії булітів – 4:3.

"Синьо-жовті" чудово почали гру: контролювали шайбу, більше завдавали кидків, мали більшість. На жаль, не вистачило везіння.

Ледь не перший момент британці перетворили на закинуту шайбу. Джош Воллер скористався рикошетом, переправивши каучуковий диск у ворота 18-річного Олександра Левшина.

Після цього темп поєдинку спав, але до кінця періоду нагоди мали обидва колективи.

На початку другого періоду Велика Британія знову реалізувала напівмомент. Здавалося, це сильно вдарить по настрою українців.

Трохи підняв моральний дух "синьо-жовтих" гол у контратаці. Андрій Деніскін чудовим пасом знайшов Віктора Захарова, той на швидкості втік від захисників і реалізував "побачення" з голкіпером Беном Баунсом. Ще через 7 хвилин Данило Трахт чудовим кидком у "дев'ятку" відновив паритет.

Третій період розпочався сумбурно. Схоже, на діях хокеїстів давалося взнаки хвилювання. Трохи ожваив гру Денис Бородай. Форвард Сокола наважився на кидок і вивів збірну Україну вперед.

Через три хвилини Велика Британії зрівняла рахунок. Бен Лейк переграв Левшина. Арбітри вирішили переглядати повтор і відмінили взяття воріт. Нападник переправив шайбу, яка не рухалася, ковзаном. Через дві хвилини збірна України таки пропустила. Рахунок 3:3 протримався до фінальної сирени.

Хоч і овертайм краще почила візаві "синьо-жовтих", останні секунди були за українцями. Міг забивати Данило Трахт, який створив момент, обійшовши на техніці суперників. Небезпечно кидав і Віталій Лялька. В обох епізодах чудово себе проявив Бен Баунс.

У булітах краще себе показали британці.

Хокей – чемпіонат світу в дивізіоні IA

1 тур, 27 квітня

Україна – Велика Британія 3:4 (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 0:1 буліти)

Шайби: 0:1 – Воллер (11), 0:2 – Перліні (22), 1:2 – Захаров (25), 2:2 – Трахт (32), 3:2 – Бородай (50), 3:3 – О'Коннор (53).

Нагадаємо, колектив Дмитра Христича провів три товариські матчі під час підготовки до ЧС-2025. Кілька днів тому "синьо-жовті" з футбольним рахунком обіграли збірну Японії.

Перед цим був тренувальний збір у Польщі, де вдалося провести дві товариські гри проти місцевої збірної – у першому матчі збірна України здобула мінімальну перемогу, а на наступний день тріумфатором стала збірна Польщі.

Зазначимо, що чемпіонат світу-2025 у Дивізіоні 1А пройде в Румунії з 27 квітня до 3 травня. Суперниками збірної України будуть Велика Британія, Польща, Японія, Румунія та Італія.

Перші два місця отримають путівки до елітного дивізіону, а команда, що посяде останнє місце, вилетить у дивізіон IB.