Віцечемпіон України оголосив про рішення заявитись у Балтійську лігу

Віцечемпіон України з хокею Київ Кепіталз оголосив про рішення заявитись у Балтійську лігу на сезон-2025/26.

Про це повідомила пресслужба столичного колективу.

"Наступним важливим кроком для стратегічного розвитку стало наше рішення взяти участь у сезоні-2025/2026 Балтійської хокейної ліги. У цьому напрямку ми вже отримали повну підтримку Міжнародної федерації хокею (IIHF) та Латвійської федерації хокею (LHF), яка є організатором турніру", – йдеться у повідомленні.

Минулого сезону Кепіталз пробились у фінал плейоф чемпіонату України, де поступились Кременчуку із загальним рахунком у серії 3:4.

Раніше інсайдери повідомляли, що на такий крок кияни наважились через необ'єктивне, на їхню думку, ставлення з боку української Федерації.

Разом із цим рішенням, Київ Кепіталз наголосили, що підтримуватимуть дитячу школу "Крижинка", яка продовжує виконувати важливу роль у системі команди.

Раніше повідомлялося, що віцечемпіон України продовжив контракти з Сергієм Черненком та Владиславом Луговим.