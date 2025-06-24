Віцечемпіон України оголосив про рішення заявитись у Балтійську лігу
Олексій Мельников
Київ Кепіталз
Віцечемпіон України з хокею Київ Кепіталз оголосив про рішення заявитись у Балтійську лігу на сезон-2025/26.
Про це повідомила пресслужба столичного колективу.
"Наступним важливим кроком для стратегічного розвитку стало наше рішення взяти участь у сезоні-2025/2026 Балтійської хокейної ліги. У цьому напрямку ми вже отримали повну підтримку Міжнародної федерації хокею (IIHF) та Латвійської федерації хокею (LHF), яка є організатором турніру", – йдеться у повідомленні.
Минулого сезону Кепіталз пробились у фінал плейоф чемпіонату України, де поступились Кременчуку із загальним рахунком у серії 3:4.
Раніше інсайдери повідомляли, що на такий крок кияни наважились через необ'єктивне, на їхню думку, ставлення з боку української Федерації.
Разом із цим рішенням, Київ Кепіталз наголосили, що підтримуватимуть дитячу школу "Крижинка", яка продовжує виконувати важливу роль у системі команди.
Раніше повідомлялося, що віцечемпіон України продовжив контракти з Сергієм Черненком та Владиславом Луговим.