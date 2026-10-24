Київ Кепіталз поступився Мого, проте зберіг лідерство в Балтійській лізі

У суботу, 24 жовтня, відбувся черговий матч Балтійської ліги з хокею, у якому Київ Кепіталз поступився Мого/РСУ.

Зустріч завершилась з рахунком 1:5.

Мого вийшов уперед уже на 6-й хвилині завдяки шайбі Яніса Земітіса. На 6-й хвилині другого періоду нападник оформив дубль. На це київський клуб відповів влучним кидком Дейвідса Сарканіса. Проте майже одразу Мого закинув третю шайбу стараннями Річардса Грінбергса.

У третьому періоді Кепіталз пропустив ще двічі, зазнавши другої поразки в сезоні.

Попри це столичний колектив зберіг лідерство в турнірній таблиці. Мого посідає друге місце та має 1 бал відставання від киян, але рижани мають дві зустрічі в запасі.

Балтійська ліга

Регулярний чемпіонат, 24 жовтня

Київ Кепіталз – Мого/РСУ 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)

Шайби: 0:1 – 06:26 Земітіс, 0:2 – 26:52 Земітіс, 1:2 – 30:00 Сарканіс, 1:3 – 32:51 Грінбергс, 1:4 – 42:25 Крумс (більшість), 1:5 – 35:45 Озоллапа

Нагадаємо, у попередньому турі Кепіталз у напруженому матчі переграли Пантер.