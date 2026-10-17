Київ Кепіталз закинув 11 шайб та декласував Пункс Вільнюс у чемпіонаті Балтійської ліги

Київ Кепіталз здобув розгромну перемогу над Пункс Вільнюс у виїзному поєдинку регулярного сезону Балтійської ліги.

Зустріч завершилася із рахунком 11:0.

Вже за підсумками першого періоду столичний колектив мав солідну перевагу у рахунку. Результативними кидками відзначилися Яні Сієккінен, Фелікс Морозов та Олегс Шишлянніковс.

У другій 20-хвилинці підопічні Олега Тимченка влаштували повний розгром над суперником, закинувши 6 шайб. Дубль оформив Сієккінен.

У заключній частині зустрічі українська команда ще двічі відзначилася у воротах суперника. Гатіс Спруктс скористався більшістю, а фінальну крапку в матчі поставив Даниїл Царковський.

Хокей – Балтійська хокейна ліга

Регулярний чемпіонат, 17 жовтня

Пункс Вільнюс – Київ Кепіталз – 0:11 (0:3, 0:6, 0:2)

Шайби: 0:1 – 11 Сієккінен, 0:2 – 16 Морозов, 0:3 – 17 Шишлянніковс, 0:4 – 27 Беговс (більш.), 0:5 – 31 Сарканіс, 0:6 – 32 Гончаренко, 0:7 – 34 Страднієкс, 0:8 – 36 Сієккінен, 0:9 – 39 Брантс, 0:10 – 56 Спруктс, 0:11 – 57 Царковський.

Нагадаємо, що у попередньому матчі чемпіонату Київ Кепіталз здобув вольову перемогу над Ригою.