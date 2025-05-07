Віцечемпіон України продовжив контракт із двома лідерами

Віцечемпіон України з хокею Київ Кепіталз продовжив контракти з Сергієм Черненком та Владиславом Луговим.

Про це повідомила пресслужба команди.

41-річний Черненко – капітан Кепіталз. Минулого сезону він набрав 41 очко (12 + 29) за 27 поєдинків. В Україні нападник грав за ХК Київ, Сокіл, Компаньйон, Кривбас і Дженералз. За кордоном виступав за Лунгквіс (Швеція), Галаті (Румунія) та Зейтинбурну (Туреччина).

29-річний Владислав Луговий розпочинав кар'єру в Кременчуці. У сезоні-2014/15 виступав за Платину Кишинів, яка грала в чемпіонаті Румунії.

Надалі захищав кольори Донбаса, ХК Маріуполь, Харківських Берсерків, Легіон Калуш, а в 2023 році приєднався до Кепіталз.

Нагадаємо, столичний клуб у фінальній серії чемпіонату України поступився Кременчуку в 7 матчах.