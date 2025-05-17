Віцечемпіон України планує заявитися у Балтійську лігу – джерело

Хокейний клуб Київ Кепіталз розглядає варіант із заявкою в Балтійську лігу, кістяк якої складають латвійські клуби, доповнені кількома командами з Литви і Естонії.

Про це з власних джерел стало відомо Sport.ua.

За інформацією видання, до такого радикального кроку керівництво Кепіталз підштовхнуло необ’єктивне, з їх точки зору, ставлення до команди з боку Федерації хокею України.

Як відомо, столичний клуб у фіналі сезону 2024/25 поступився Кременчуку. Кияни вели у серії 3:1, але у підсумку програли 3:4.

Після одного з матчів тренер київського клубу Вадим Шахрайчук висловив думку, що президентові ФХУ потрібні такі перемоги, натякаючи, що "містянам" з Полтавщини симпатизують судді, додавши, що нинішній президент ФХУ колись був президентом Кременчука.

Водночас видання додає, що торік восени керівництво Кепіталз найактивнішим чином сприяло приходу Сергія Мазура до хокейної влади.

Раніше повідомлялося, що віцечемпіон України продовжив контракти з Сергієм Черненком та Владиславом Луговим.