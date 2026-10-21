Київ Кепіталз обіграв Пантер у Балтійській лізі

У середу, 21 жовтня, відбувся черговий матч Балтійської ліги з хокею, у якому Київ Кепіталз обіграв Пантер.

Українська команда перемогла естонський клуб у Таллінні з рахунком 3:2.

Кепіталз повели 2:0 у першому періоді, а вирішальну шайбу закинули на початку третього.

Дейвідс Сарканіс відкрив рахунок на 9-й хвилині, а Віталій Андрейків подвоїв перевагу гостей до першої перерви.

У другому періоді команди обмінялися шайбами в більшості: спершу відзначився Марек Потсінок, згодом – Гатіс Спрюктс. На 44-й хвилині Нікіта Федоровіц скоротив відставання Пантер, але господарі більше не забивали.

Балтійська ліга

Регулярний чемпіонат, 21 жовтня

Пантер – Київ Кепіталз 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)

Шайби: 0:1 – 8:10 Сарканіс (Спрюктс, Страднієкс), 0:2 – 14:26 Андрейків (Спрюктс, Страднієкс), 1:2 – 29:32 Потсінок (Лінде, Е. Потсінок, більшість), 1:3 – 36:28 Спрюктс (Сарканіс, Янсонс, більшість), 2:3 – 43:58 Федоровіц (Пузаков, Сілдре)

У попередньому турі Київ Кепіталз здобув розгромну перемогу над Пункс Вільнюс.