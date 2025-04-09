Три команди закинули по сім шайб, Піттсбург видав ідеальний матч проти Чикаго в НХЛ

В ніч на середу, 9 квітня, в межах регулярного сезону НХЛ пройшло десять матчів.

Одразу три команди примудрилися вразити ворота суперника сім разів: Бостон та Юта виграли в основний час, а Нешвілл в дуже рівному поєдинку з Айлендерс вирвав перемогу в овертаймі.

Ще одна результативна гра відбулася в Далласі, де місцеві Старз приймали Ванкувер. Після 5:5 за підсумками трьох періодів гості в овертаймі закинули переможну шайбу.

Бездоганний матч провели хокеїсти Піттсбурга, які розгромили Чикаго з рахунком 5:0.

НХЛ – регулярний сезон

9 квітня

Баффало – Кароліна 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Коламбус – Оттава 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

Монреаль – Детройт 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Нью-Джерсі – Бостон 2:7 (0:2, 2:2, 0:3)

Піттсбург – Чикаго 5:0 (1:0, 1:0, 3:0)

Флорида – Торонто 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Даллас – Ванкувер 5:6 ОТ (2:0, 1:0, 2:5, 0:1)

Нешвілл – Айлендерс 7:6 ОТ (2:2, 2:2, 2:2, 1:0)

Юта – Сіетл 7:1 (3:0, 4:0, 0:1)

Колорадо – Вегас 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, за булітами – 1:0)

Нагадаємо, що вчора, 8 квітня, відбувся шостий матч фінальної серії плейоф чемпіонату України, в якому зійшлися Кременчук та Київ Кепіталз.