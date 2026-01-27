Полісся – Ванкувер: онлайн-трансляція товариського матчу

У вівторок, 27 січня, житомирське Полісся проведе третій матч на зборах в Іспанії.

Суперником команди Руслана Ротаня буде канадський футбольний клуб Ванкувер. Гра в Марбельї розпочнеться о 13:00 за київським часом.

Дивіться трансляцію товариського матчу, організовану пресслужбою Полісся, у прямому етері на "Чемпіоні".

У складі Полісся на поле може вийти чемпіон світу з боксу Олександр Усик, який напередодні провів тренування разом з командою.

За канадський Ванкувер виступає легендарний Томас Мюллер – найтитулованіший німецький футболіст в історії.

Нагадаємо, що на зборах в Іспанії Полісся вже зіграло два матчі. У першому поєдинку "вовки" розписали нульову нічию з польською Легією (0:0), а в другому спарингу перемогли північноірландський Деррі Сіті (2:1).