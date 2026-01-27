Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Полісся – Ванкувер: онлайн-трансляція товариського матчу

Сергій Шаховець — 27 січня 2026, 11:34
Полісся – Ванкувер: онлайн-трансляція товариського матчу
Олександр Усик і Томас Мюллер
ФК Полісся

У вівторок, 27 січня, житомирське Полісся проведе третій матч на зборах в Іспанії.

Суперником команди Руслана Ротаня буде канадський футбольний клуб Ванкувер. Гра в Марбельї розпочнеться о 13:00 за київським часом.

Дивіться трансляцію товариського матчу, організовану пресслужбою Полісся, у прямому етері на "Чемпіоні".

У складі Полісся на поле може вийти чемпіон світу з боксу Олександр Усик, який напередодні провів тренування разом з командою.

За канадський Ванкувер виступає легендарний Томас Мюллер – найтитулованіший німецький футболіст в історії.

Нагадаємо, що на зборах в Іспанії Полісся вже зіграло два матчі. У першому поєдинку "вовки" розписали нульову нічию з польською Легією (0:0), а в другому спарингу перемогли північноірландський Деррі Сіті (2:1).

Читайте також :
Календар товариських матчів клубів УПЛ. Зима-2026
Ванкувер спаринг товариський матч Полісся Житомир

Полісся Житомир

Усик поділився емоціями після першого тренування з Поліссям у 2026 році
Усик приєднався до зборів Полісся в Іспанії та провів лекцію для гравців
Зимові трансфери УПЛ-2025/2026: таблиця переходів
Ребров відреагував на повернення Гуцуляка в основний склад Полісся
Азербайджанський Сумгаїт оголосив про підписання ще одного гравця Полісся

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік