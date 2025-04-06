Овечкін побив "вічний" гольовий рекорд Грецкі в НХЛ
Капітан Вашингтон Кепіталз Олександр Овечкін побив багаторічний рекорд легенди НХЛ Вейна Грецкі за кількістю закинутих шайб в регулярному сезоні за всю кар'єру.
Це історична для НХЛ подія відбулася сьогодні ввечері, 6 квітня, в матчі проти Айлендерс. Під час другого періоду за рахунку 2:0 на користь Нью-Йорка 39-річний росіянин реалізував більшість.
Він закинув свою 895-ю шайбу в кар'єрі, чим побив рекорд Грецкі. 64-річний канадець спостерігав з трибун за тим, як Овечкін перевершив його досягнення, що трималося з 29 березня 1999 року. Саме тоді Грецкі закинув свою останню шайбу в регулярному сезоні НХЛ. Цікаво, що це сталося також у матчі проти Айлендерс.
Вашингтон Кепіталз із великим запасом лідирують в таблиці Східної конференції, маючи в своєму активі 107 очок.
Нагадаємо, що Олександр Овечкін був розкритикований легендою чеського та світового хокею Домініком Гашеком. Дворазовий володар Кубку Стенлі нагадав, що росіянин ніяк не засудив війну, яку Росія веде проти України.