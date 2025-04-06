Овечкін побив "вічний" гольовий рекорд Грецкі в НХЛ

Капітан Вашингтон Кепіталз Олександр Овечкін побив багаторічний рекорд легенди НХЛ Вейна Грецкі за кількістю закинутих шайб в регулярному сезоні за всю кар'єру.

Це історична для НХЛ подія відбулася сьогодні ввечері, 6 квітня, в матчі проти Айлендерс. Під час другого періоду за рахунку 2:0 на користь Нью-Йорка 39-річний росіянин реалізував більшість.

ALEX OVECHKIN IS THE GREATEST GOALSCORER IN NHL HISTORY! 🚨🚨🚨 #Gr8ness pic.twitter.com/NKef3VvNaJ — NHL (@NHL) April 6, 2025

ALEX OVECHKIN IS NOW THE NHL'S ALL-TIME GOALS LEADER!!! 🤩🤩🤩



HE PASSES WAYNE GRETZKY WITH CAREER GOAL NO. 895! #Gr8ness pic.twitter.com/kcbDgowAIS — NHL (@NHL) April 6, 2025

Він закинув свою 895-ю шайбу в кар'єрі, чим побив рекорд Грецкі. 64-річний канадець спостерігав з трибун за тим, як Овечкін перевершив його досягнення, що трималося з 29 березня 1999 року. Саме тоді Грецкі закинув свою останню шайбу в регулярному сезоні НХЛ. Цікаво, що це сталося також у матчі проти Айлендерс.

Wayne Gretzky reacts to Alex Ovechkin breaking his goal-scoring record#ALLCAPS pic.twitter.com/nwXPpmfCRt — Hockey Daily 365 l NHL Highlights & News (@HockeyDaily365) April 6, 2025

Вашингтон Кепіталз із великим запасом лідирують в таблиці Східної конференції, маючи в своєму активі 107 очок.

Нагадаємо, що Олександр Овечкін був розкритикований легендою чеського та світового хокею Домініком Гашеком. Дворазовий володар Кубку Стенлі нагадав, що росіянин ніяк не засудив війну, яку Росія веде проти України.