Дволикий Вейн Грецький: легенда НХЛ "забула" про українське коріння заради дружби з путіністом

Напередодні Олександр Овєчкін, російський хокеїст і публічний прихильник Путіна, побив "вічний" рекорд Вейна Грецького, закинувши 895 шайб у регулярному чемпіонаті Національної хокейної ліги. З цього приводу легенда НХЛ дивовижним чином "змінив" своє походження з українського на російське.

Ще нещодавно Грецький, який народився в україномовній родині в канадському Брантфорді й раніше відкрито визнавав свої корені з Тернопільщини та Берестейщини, засуджував російську військову агресію проти України. А нині Вейн з усмішкою каже, що його "дід був росіянином", і з цієї причини він радий, що його рекорд побив саме Овєчкін.

То що ж сталося з Грецьким? Чи це справді зміна поглядів, чи радше бажання мати гарні стосунки з одіозним рекордсменом? І зрештою – що для нього важливіше: особисті переконання чи дружба з головним символом путінської пропаганди у НХЛ? Спробуємо розібратися.

Від українця до "онука росіянина"

Напередодні Грецький дав коментар виданню The Athletic, публічно заявивши, що має російське коріння:

"Мій дід був росіянином. Він був би дуже щасливий, що саме росіянин побив мій рекорд. Тож молодець, Алекс".

Усе це виглядало як люб’язний реверанс у бік Овєчкіна – давнього друга Грецького. Однак важко не згадати, ким насправді є цей росіянин, адже він не лише не засудив повномасштабне воєнне вторгнення Росії в Україну. Олександр Овєчкін – завзятий прихильник Путіна та засновник руху "Putin Team".

На жаль, на цьому Вейн не зупинився у своїх проявах симпатії. "Величний" вирішив зробити "подарунок" росіянину, змотивувавши того на нові досягнення. Легендарний хокеїст пообіцяв купити Овєчкіну автомобіль, якщо той досягне позначки в 900 закинутих шайб у межах НХЛ.

У минулому Грецький підтримував українську діаспору в Канаді та навіть виступав проти російської агресії у 2022 році, закликаючи усунути країну-агресора з міжнародного хокею.

Що ж змусило Вейна на четвертому році повномасштабної російсько-української війни так відкрито симпатизувати людині, яку вважають головним провідником російської пропаганди у хокеї?

Цілком можливо, що сам Грецький сприймає свої дії як звичайний джентльменський жест. У 1994 році він обійшов за кількістю забитих шайб свого кумира Горді Гоу, після чого тодішній власник Лос-Анджелес КінҐз Брюс Макнел подарував Вейну унікальний Rolls-Royce Corniche IV. Однак ця аналогія не може виправдовувати вчинок легендарного хокеїста в очах українців.

ЮКІ: фільм, що береже історію

Що стосується раптової "російської ностальгії" Грецького, то її дуже важко пояснити. Особливо якщо згадати документальний фільм "ЮКІ" (UKE: The Untold Story of Hockey Legends), який вийшов у 2020 році. Саме ця стрічка розкриває маловідомий пласт історії Північної Америки – величезний внесок української діаспори в розвиток хокею.

Вейна Грецького там представляють не просто як одного з найвидатніших гравців за всю історію НХЛ, а як символ українського сліду у великій грі. У фільмі звучать факти про його коріння: дідусь Терентий Грецький родом із села Огдемир на Берестейщині, бабуся – з Подгайців Тернопільської області. Сам Вейн виростав у родині, де говорили українською. У дитинстві він ходив до української церкви, святкував традиційні свята й був частиною канадської української громади, яка пильно плекала свою ідентичність.

Режисер Володимир Мула, автор фільму "ЮКІ", опублікував унікальне відео розмови з Волтером Грецкі, батьком Вейна, в якому той розповідає про українське походження своєї родини.

Хоча батьки Волтера мали польські чи російські документи, етнічно вони були українцями, розмовляли українською мовою та плекали українські традиції. За словами Володимира Мули, відсутність згадок про Україну в офіційних документах пов’язана з історичним контекстом – у часи імміграції родини Україна не існувала як незалежна держава, однак культурна ідентичність залишалася українською.

"ЮКІ" наголошує: саме завдяки цим українським емігрантам хокей у Канаді набув популярності й отримав свою нинішню форму. Фільм наводить історії десятків українців, які ставали легендами НХЛ. І коли у кадрі з’являється Грецький, це – кульмінація. Бо він не просто хокеїст, а жива ікона хокею.

Пам’ять проти зручної амнезії

Сам Грецький у різних інтерв’ю раніше неодноразово згадував своє походження – із повагою і теплом. І тому ще більш дивно чути з його вуст, що "дід був росіянином", коли до цього він казав зовсім інше.

Пам’ять може зраджувати, але історія – ні. І якщо Вейн Грецький колись із гордістю називав себе українцем – це назавжди залишиться частиною його правди. Незалежно від того, як йому "зручніше" сьогодні.