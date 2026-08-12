Найбезглуздіше вилучення року: голкіпер штовхнув арбітра, а потім почав громити баки
Голкіпер Тігрес Науель Гусман став одним із головних героїв матчу Кубка ліг проти Ванкувера, але точно не через свої сейви. Воротар примудрився отримати пряму червону картку після конфлікту з арбітром, а потім продовжив шоу вже за межами поля.
Все почалося з доволі дивного епізоду. Гусман вирішив залишити власні ворота та побіг із м'ячем у руках далеко вперед, фактично прямуючи до центру поля.
Арбітр зробив воротарю зауваження, однак Гусман явно не погодився з рішенням рефері. У запалі суперечки він штовхнув суддю, після чого одразу побачив перед собою червону картку.
Здавалося б, на цьому історія мала завершитися. Але емоційний Гусман вирішив не стримувати себе й після вилучення пішов у бік сміттєвих баків на стадіоні. Воротар почав їх бити та скидати свою злість на майно арени.
Для Тігрес вилучення стало серйозною проблемою. Команді довелося догравати матч у меншості, однак мексиканський клуб все ж зумів вистояти.
Основний час завершився з рахунком 1:1, а у серії пенальті Тігрес виявився сильнішим – 5:4.
Раніше повідомлялося, що в Уругваї під час футбольного матчу м'яч вилетів зі стадіону та спричинив ДТП.